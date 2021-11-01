陳蕾尾場個唱感動流淚 暫未有計劃進軍紅館：唔可以急 (13:54)

陳蕾一連四場《陳蕾沙門演唱會2021》昨晚（10月31日）結束，余香凝和老公、廖子妤、張天賦（MC）及洪嘉豪捧場，一向「硬淨」的陳蕾，見到為她個唱擔任和音、當年亞洲星光大道的參賽者李昊嘉（Sharon）感動落淚，她在尾場也忍不住淚灑舞台，流露感性一面。

陳蕾在兩度encore下，最後唱出亞視出道的首支單曲《自卑分手》，她不禁笑道：「這是真正第一首個人單曲，當年電視台幫我出，很久沒唱，已不記得歌詞，於是上網找，但找不到，原來連名都打錯。」

陳蕾表示今次開4場已很滿足，最初還擔心把聲能否支持到，幸最終能應付，她說：「期間不知是否心理作用，經常覺得把聲好攰，要食喉糖、飲開聲茶和上網學按穴位紓緩。」她強調沒想過要喊，沒有傷感心情，但見到Sharon喊才忍不住。

問她下個目標是否進軍紅館開騷？陳蕾則說：「我又暫時未有這個計劃，覺得還是一級一級先，今次入場人數有千幾人，下次就3000人，按人數慢慢來，試試個張力，這樣做好似根基會穩一點，如果想表演再好些，我覺得不可以急。」

下次開騷可會比今次露背、透視更性感？她說：「如果安全及歌曲配合到，我不介意再性感些。」陳蕾指家人身在廣州，因要隔離她也不建議家人來港捧場，她說：「我覺得沒問題，已感受到他們的支持。」

（即時娛樂）