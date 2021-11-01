47歲陳煒新劇演炎明熹媽媽 狂谷「女兒」食嘢 (14:23)

陳煒表示做藝人很信風水，寧可信其有，不可信其無。（鍾偉茵攝）

陳煒今天（11月1日）出席美容活動，有指她以千萬購入大埔風水樓，而且一購入便升值。她表示有沒有升值仍未知道，但很開心買到心水地點，加上有升值潛力兼環境吸引。

有指該處風水旺她事業？陳煒表示做藝人很信風水，寧可信其有，不可信其無。是否順帶催谷結婚運？她笑言：「未知呀！現在還未收樓，明年才入伙。（之前跟男友挑選家俬？）研究一下。（築愛巢？）應該會一齊住。」

11月21日是陳煒48歲生日，她笑指每逢到了11月，她先為台慶張羅靚衫，問到是否期待男友炮製生日驚喜？她說：「有沒有都無所謂，不過他OK，今年可能二人世界，又或者多幾個朋友一齊慶祝。」

陳煒正拍攝無綫青春劇《青春本我》，劇中飾演炎明熹（Gigi）媽媽。她表示已演過媽媽角色多次，很開心能參與這套充滿音樂劇元素的劇集，拍攝手法像MV一樣。

問陳煒在劇中可會一展歌喉？她說：「沒有，這套劇主要是展示他們天賦，我們只是輔助。我本身有看《聲夢傳奇》，看著他們成長，對他們也好奇，很想了解16歲妹妹的想法。」

面對有「火星女神」之稱的Gigi，陳煒笑言聽得明對方說什麼：「Gigi的反應有時很得意，我又問她條腰有沒有22吋，她說沒有，所以我不斷谷她吃東西，因為要兼顧學業和拍劇，需要很大體能。」

（即時娛樂）