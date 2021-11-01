江若琳合約糾紛續審 前經理人視像作供 稱感到公司對藝人不公 (14:42)

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇纏繞7年的合約糾紛，今早（11月1日）再於高等法院續審，江若琳由老公蕭唯展陪同下，9點20分到法院，而寰宇老闆林小明未有到庭聽審。今日聆訊，法庭安排身在馬來西亞、江若琳前經理人Kelly Lee（李春美）透過視像作供。

Kelly表示2011年曾提出辭職，其中一個原因是她感到公司對藝人不公：「藝人影宣傳照都是自己開支，宣傳費應是公司開支。」

公司老闆林小明挽留她，升她職為高級經理，並承諾會改善，叫她有事可以直接跟他說，經過此事後，藝人影宣傳照就歸納為公司開支。

Kelly接受原告方盤問時，不同意藝人出鏡可以透過贊助髮型、化妝、服裝減低成本的說法，因為贊助只是短期性，又舉例曾發生不愉快事情，公司高層楊劍標叫她用贊助商送贈的禮物，轉贈合作攝影師作為工作報酬，該位攝影師感到被侮辱，一怒之下，切斷雙方合作兩年，Kelly說：「楊劍標不理過程，只著重結果。」

原告方再提及江若琳2011年，在石澳致電林小明告知有輕生念頭，Kelly表示沒有聽過，反而知道江若琳曾捲入林小明婚姻是非的最初，已想過做傻事：「當時她情緒很不穩定，出街等紅綠燈過馬路的時候，被人指她做『小三』，她說好想死，所以我好擔心，有向公司林生（林小明）和楊生（楊劍標）談過應該怎樣處理，看看要不要開記招交代，但他們說沒需要，集中處理趙小姐（趙雪英），叫我轉告江若琳清者自清，盡量低調，等件事丟淡，但件事就愈來愈嚴重。」

【案件編號：HCA 1225/2014】

（即時娛樂）