Anson Lo招募MV女主角 談首要條件：塊面唔可以大過我 (15:38)

Anson Lo的《Megahit》MV在YouTube上架1個多月，已突破600萬的點擊。（Ig截圖）

ViuTV全新節目《神的女主角》今晚（11月1日）起，逢周一至五晚上10時30分播映。MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）將透過節目招募MV女主角，參加者會接受不同形式任務及挑戰，每項任務必須在兩位直屬親人參與或協助下才能完成。

節目帶出追星無分年齡及輩分，並成為家人間共同話題及活動，拉近彼此距離，減低代溝之餘，亦令一家人更共融。

今晚播出第一集，Anson Lo談及對MV女主角的第一個條件，就是「塊面唔可以大過我」，在旁的經理人花姐（黃慧君）則指住自己塊臉說：「塊面大過佢點可以同佢喺畫面出現，個女仔仲使見人嘅！」

Anson Lo指這個節目重視的並不是外表及年齡，反而看重大家決心及與家人之間的故事。製作組早前舉辦《神的女主角》面試日，各個家庭施展渾身解數，由火火及練美娟（娟姐）擔任評判，揀選入圍組別，而Anson Lo全程在隔壁觀看面試過程，相當認真。

至於Anson Lo的《Megahit》MV在YouTube上架1個多月，已錄得破600萬的點擊，成績理想，Anson Lo說：「一個月又過去了，謝謝大家。」

（即時娛樂）