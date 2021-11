MIRROR成軍3周年推出新歌《ALL IN ONE》,一眾鏡粉期待。(Ig圖片/明報製圖)

後日(11月3日)是MIRROR成軍3周年的日子,出道3年他們先後推出了9首團歌,包括《一秒間》、《ASAP》、《破鏡》、《Reflection》、《IGNITED》、《One and All》、《WARRIOR》、《The Beautiful Game》及《BOSS》,其中《Reflection》與《One and All》分別是紀念一周年及兩周年,至於今年成軍3周年亦會推出新歌《ALL IN ONE》,歌曲於3周年當天中午12時在《叱咤樂壇》首播,下午1時首播MV,MIRROR官方Ig公布這個消息,「愈要驚喜,就最好一起。集合各人既強,育成無比力量。密切留意喇!」並貼出12子的同框照,相中他們攬作一團,個個都張開口,只有Ian(陳卓賢)像咬牙切齒;Jer(柳應廷)與Stanley(邱士縉)就合上眼睛;姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)、Edan(呂爵安)及Frankie(陳瑞輝)則於中間位置。消息一出,鏡粉(粉絲暱稱)紛紛表示期待。

(即時娛樂)