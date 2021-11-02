神的女主角｜講鬼故博「教主」歡心 盧瀚霆驚見「魯庭暉」面試？ (13:02)

有參賽者以講鬼故面試，盧瀚霆也被嚇一跳呢﹗（ViuTV截圖）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）招募MV女主角的真人騷《神的女主角》，昨晚（1日）首播，參加者會接受不同形式任務及挑戰，每項任務必須在兩位直屬親人參與或協助下才能完成。節目主要帶出追星無分年齡及輩分，並成為家人間共同話題及活動，拉近距離兼減低代溝，令家人更共融。

第一集主要介紹一班參賽者，不少面試者表演跳舞，其中一位女參賽者更和媽媽及弟弟一齊跳舞，相當溫馨，Anson Lo還驚訝參賽者媽媽相當年輕。

同時，亦有媽媽級粉絲參加面試，41歲的家庭主婦鄭紫棠，為見教主一面所以報名，而老公和女兒就是她的隊友，最搞笑是當Anson Lo見到她的老公時，口快快說：「好似魯生（ViuTV董事兼總經理魯庭暉）呀﹗」熒幕更顯示2人相似度有95%；至於該媽媽級粉絲才藝表演則是講鬼故，Anson Lo隔住熒幕欣賞她講鬼故，期間他被身旁經理人花姐（黃慧君）突襲並拍了他一下，嚇到Anson Lo大叫，相當搞笑。此外，亦有參賽者表演烹飪，她只是將水果及三文魚砌成一碟沙律。

節目亦播出Anson Lo和參賽者互動及閒談花絮，當中有參賽者坦言因為Anson Lo的關係，令家人更加團結；Anson Lo亦跟參賽者用膳，搞到參賽者大叫：「神啊﹗我的天﹗」

（即時娛樂）