香港秘密搜查官｜維港海底驚現不明生物 Marco孖徐㴓喬陳漢娜尋根究柢 (14:02)

繼今年3月的《ERROR自肥企画》後，ViuTV「格仔Mike」（劉諾衡）導演、編劇麥可暉、Agent L（曹梓沖）、Rain P（方震揚）等組成的「無制限OT編集団」，昨晚（1日）推出新節目《香港秘密搜查官》，他們繼續由幕後跳到幕前，跟港版《大叔的愛》徐㴓喬 （Asha）、《身後事務所》陳漢娜（Hanna）及P1X3L成員葉振弘（Marco）組成的「搜查官」團隊，發掘香港不為人知的一面。

首集他們玩探索維港深度，打開地圖，鎖定目標筲箕灣和鯉魚門之間海域，乘坐遊艇出發到水深逾40米的地點，再放下自製「亞特蘭提斯人」水底攝影組件落水，之後由3名搜查官，合力撈起「亞特蘭提斯人」，結果發現不明生物，眾人即驚呼，未知今晚（2日）一集會否揭開出現在香港海底生物是什麼。

《香港秘密搜查官》可說延續了《美女郊遊遊》及《大海男兒》風格，只是後兩者從行山遠足和出海探索的角度出發，新節目則是搜尋香港不為人知的物種，也貫徹了格仔Mike希望成為國家地理頻道導演的初心，節目是帶有教育意義的真人騷。

ViuTV主打的真人騷，節目不乏展現3名搜查官個性的鏡頭，在自我介紹是其中一環；Hanna少拍這類節目，自言個性慢熱，劇組注意到她上下船拒絕讓人攙扶，似乎未熟絡而要保持距離，不知道之後的14集會否改變。

另外，Marco覺得Asha漂亮，幕後人員慫恿他「壁咚」對方，又不時挑釁他是否夠膽跟「姐姐」說話，展現了Marco率真和團隊搞笑一面。

（即時娛樂）