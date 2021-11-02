「A0女神」游嘉欣談擇偶條件 嚇到曾展望噴飯 (14:28)

《不能只有我看到的便利店追女神食譜》3位男主持林正峰﹑施焯日和曾展望。（大會提供）

游嘉欣被曾展望冧得好開心。（大會提供）

曾展望雖落力獻技，但仍遭游嘉欣嫌他「老土」兼「神化」。（大會提供）

無綫J2台的全新綜藝節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》，將於後天（4日）起逢周四及周五晚10點半播出。除了3位主持林正峰、施焯日（Arthur）、曾展望（GM）來自《#後生仔傾吓偈》外，女嘉賓亦差不多全數是「後生女」，首集嘉賓是無綫上位小花游嘉欣。

《便利店》主打「不平凡的平民化便利店美食」外，更會考驗3位男主持追女仔功力。他們每集開始時先會分工，其中一位負責帶女神撐枱腳，博女神一笑的同時，亦代眾少男探索對方內心世界；另外兩位則與大廚級主持黃亞保，齊將便利店食物變成五星級美食，並要兼任侍應及美食採購員。

首集出戰的GM，面對「A0女神」游嘉欣，雖然他已落力獻技，但仍遭游嘉欣嫌棄「老土」兼「神化」，他花盡心思為女神度身訂做的菜式名稱，亦令女神反眼：「你用呢啲招追女仔，我諗你到依家都A0。」

游嘉欣在節目中談擇偶條件，除了一定要比她年長至少5年，以及「表面上我聽佢話，實際上佢聽我話」外，更希望對方「教到接吻技巧」，嚇到GM噴飯，及後游嘉欣解釋：「你冷靜啲先，如果兩個人一齊摸索，好似有啲尷尬。」

（即時娛樂）