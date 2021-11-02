造星IV｜對女團年齡各持己見 火藥味濃 梁祖堯指花姐迂腐 (17:32)

節目監製花姐跟梁祖堯及許廷鏗開會時，在女團年齡上各有己見，滲出火藥味。（ViuTV截圖）

ViuTV的《全民造星IV》昨晚（11月1日）首播，節目先簡介《造星IV》舉辦目的，花姐（黃慧君）、女團經理人Wing（戴穎）、兩位導師梁祖堯及許廷鏗，各自說出自己對女團的要求，期間4人在女團的年齡各持己見，甚有火藥味，Wing說：「我係想揀年紀細嘅。」

兩位導師則表示48歲以下或65歲以下都可以，花姐則說：「16至25歲。」梁祖堯聞言反應甚大說：「25歲已經算年紀大嗎？（花姐：女團喎？）你哋嘅想法咁迂腐。」花姐再說：「但真係有分別嘅！」

祖堯接着表示：「我覺得唔需要，亦唔應該咁選，因為起點已經唔一樣。」Wing則說：「因為佢（祖堯）出發點唔係揀偶像，我哋真係想做一班偶像。」祖堯再說：「我哋今次係咪真係能做一隊女團？唔係一群所謂『𡃁模』，冇腦只賣樣賣可愛。」

許廷鏗則補充：「我認同對觀眾嘅觀感可能會有唔同，但我唔認為能力受歲數所限，我唔會為咗合乎依家環境，而漠視佢哋自身潛能。」兩位導師也表示可能選出來的參賽者，跟兩位經理人的準則有差異，Wing則說：「可能落差好大。」

相關新聞：造星IV｜黃榕帶寫真面試 莎莎舞贏高材生阿Wing

（即時娛樂）