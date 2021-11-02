將囡囡放首位 娛樂變次要 陳柏宇為紅館個唱騷「Call機」 (17:48)

陳柏宇（Jason）將於12月10日及11日在紅館舉行兩場「陳柏宇Fight For Live in Hong Kong Coliseum」演唱會。相隔4年再踏紅館，Jason心情興奮又緊張，他表示演唱會原本去年舉行，因疫情關係要延至今年，若去年舉行，題材會截然不同。

Jason表示原本想用家為主題，因為家對他非常重要，但在開會討論過程，發現「Fight For」不單止家庭，還有事業，他說：「我一直不叻為自己爭取機會，亦不會有反對意見，但這種態度不是太好，會失去自己做音樂和宣傳的動力，以前什麼都說沒所謂，攞獎與否又覺得不重要，不是不想攞獎，是因為這個獎並不是自己爭取得來，作品都不是我的，我只參與其中，現在要爭取自己事業，成果可能甜些，又可能苦些，但起碼有多些感覺。」

他笑稱現在先要爭取演唱會「貓Mon」，經歷過一次演唱會沒有「貓Mon」而忘記歌詞，又被人說他不望觀眾席，只顧低頭唱歌，非常痛苦，有「貓Mon」就可以解決兩個問題。

問今次會否騷肌？他笑說：「會騷『Call機』，如果突然間好大隻，真情流露會扯爛件衫，但機會很微。」Jason表示現在忙照顧女兒和練聲，沒時間操肌，「照顧囡囡是首位，其他娛樂都變得次要，在湊女過程中有很多樂趣」。他稱囡囡也來看演唱會，但不會上台，可能綵排時讓她在台上跑。

（即時娛樂）