造星IV｜夏子涓被爆唔想做女團 遭花姐追問：點解行番轉頭？ (18:54)

梁祖堯在節目中致電給林二汶，夏子涓跟評判之一的鄭融相擁。（大會提供）

ViuTV節目《全民造星IV》今晚（2日）播出第2集，60強比賽繼續由DJ當奴、鄭融及朱栢康擔任評判。曾經以女團身分出道的夏子涓（子涓），在首輪面試時，曾被花姐質疑：「因為想Solo，所以你曾經用錢離開女團，你好清楚自己唔想做女團，點解要行番轉頭？」

子涓表示《造星III》令她發現原來自己享受做女團過程，亦可以找到一班對女團理念相近的朋友。她指只要有舞台的話，無論是以個人或是團隊，都希望能夠有機會參與，又表示比較相信將來《造星IV》女團團隊。

輪到子涓上場與對手展開對決時，梁祖堯更打給上季擔任子涓導師的林二汶直播整場對決。評判之一鄭融在子涓表演完後，更與她相擁而泣，表示看到對方進步。

今晚亦會上演《造星》史上最年輕對決，由兩位年僅16歲參賽者曾業喬（燒賣）對戰黃敏蕎（阿妹）。燒賣表演獲評判欣賞，阿妹則被花姐直指是女團人選，到底評判與導師之間，會否又再次出現分歧呢？

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（即時娛樂）