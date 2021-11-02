「寰亞孻女」黃淑蔓新歌MV 還原英國留學隔離生活 (19:32)

留學英國的「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna），因為疫情關係，暑假返港後留港陪伴家人，遙距上課之餘，亦繼續歌唱事業，更將留學與疫情期間的感受，放入新歌《致未來的我》，由歌詞到MV都是她的真實經歷和感受，還原當地房間佈置外，Feanna重演隔離期間，在房內玩雪櫃和躺着食薯片飲汽水的頽爆生活，而且她在英國的同居密友，更在MV首度曝光！

原本在家中是小公主的Feanna，獨自出國留學後，自言學會獨立生活，尤其是疫情期間足不出戶，讓她有更多時間思考和了解自己，與新歌內容不謀而合，她說：「今次MV嘅故事係當一段感情結束，將自己收埋好好調整心情後，重拾自己，神氣地行出門口，離開呢個困境。導演將MV場景佈置成我英國住嗰間房，專登搭咗個一樣嘅窗台，窗外都係會望到海和大樹。」

在隔離期間，Feanna曾做什麼？她笑說：「可能比MV裏面嘅自己更頽廢，其實喺英國都好少出街，平時好似隔離咁匿喺房，但多咗時間諗嘢，幫助成長。呢個時期無媽咪煮飯執屋，學到獨立，照顧自己，覺得自己成熟咗，唔會好似以前咁容易被小事情打擊，希望未來嘅自己更強壯，有信心成為更堅強嘅女人。」

Feanna坦言最初擔心到外國生活，人地生疏會好寂寞，所以瞞着家人，在英國找了一個「伴」，這次回港為怕分隔兩地，特別帶「他」回來，Feanna擔心媽媽會抗拒，結果融入家中。她說：「我先斬後奏領養咗一隻貓，我自細已經好想養貓，但媽咪有少少潔癖又話怕貓毛，唔准我養。我喺英國養咗一段時間冇講，但今次返香港唔知留幾耐，所以帶埋佢返嚟，因為我要隔離21日，貓貓就要交畀家人照顧，佢哋好快friend咗啦！」

（即時娛樂）