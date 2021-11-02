伙朴炯植拍劇 34歲韓孝周凍齡有方 著校服冇違和感 (19:35)

繼韓劇《W-兩個世界》後，「收視女王」韓孝周伙拍朴炯植的新劇《Happiness》，將於本周五（11月5日）首播，並於同日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。

《Happiness》講述新型傳染病「狂人病」大肆爆發，隨著林林總總的公寓被迫封鎖，孤立在密室內的人類為了生存，展開激烈鬥爭和心理戰。警察特工隊戰術要員尹新春（韓孝周飾）和強力班刑警鄭伊賢（朴炯植飾），如何面對無止境的危機和恐懼？

《Happiness》是韓孝周暌違5年回歸電視的作品，也是朴炯植時隔3年、退伍後首部作品。2人在新劇扮演高中同學，現實中卻是相差5歲的「姊弟」，日前劇組公開主角身穿校服的同框劇照，毫無違和感的造型，令網民大讚韓孝周凍齡有方。

去年韓孝周赴匈牙利拍攝美國動作影集《絆腳石》，就被觀眾大讚身材弗爆，她曾透露為了演好武打場面，每早進行武術訓練，下午到健身房報到，養成運動習慣，皮膚變得更好。

新劇《Happiness》即將開播，韓孝周受訪時透露接拍原因：「《Happiness》題材非常有趣，雖然跟喪屍劇有點像，不過實際上是講述人與人之間的故事；也因為角色與實際年紀相符，能夠表現我原本的樣貌，所以才決定參演，我對飾演『尹新春』充滿信心，拍攝時也能馬上入戲。」

（即時娛樂）