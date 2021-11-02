造星IV｜子涓獲梁祖堯力撐成功躋身60強 16歲燒賣撼贏同齡阿妹 (23:55)

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（2日）播出第2集，去年參加《造星III》的夏子涓（子涓）跟陳祖兒（陳祖）對決，陳祖獻唱自己的原創歌，擁有演出經驗的子涓則跳唱演出，結果子涓成功獲取3位評判鄭融、朱栢康及當奴（唐劍康）給予藍燈。子涓演出前，導師梁祖堯致電上季擔任子涓導師的林二汶，他跟二汶說：「我有個想法，我想畀佢跟許廷鏗，因為我覺得許廷鏗可以湊大佢。」梁祖堯更向許廷鏗說，如果子涓勝出而他沒即時按燈挑選入組，將會嬲他；雖然許廷鏗曾表示有意選陳祖，但當宣布子涓勝出，他亦有即時按燈。

至於《造星》史上最年輕對決，兩位年僅16歲的參賽者曾業喬（燒賣）對戰黃敏蕎（阿妹），她們同樣表演唱歌，但燒賣又唱又跳甚賣力，結果以2盞藍燈贏了阿妹；落敗的阿妹，事後淚灑後台。雖然燒賣勝出，但兩位導師卻遲遲未有按燈，原來燒賣是次參加比賽承受了很大的家庭與學業壓力，梁祖堯擔心自己能否照顧好這位16歲的小妹妹，但最後他也選燒賣入自己一組。另一場對疊是舞林高手溫彩玲（Jolin）與鄺采彤（Emi），前者表演跳舞，後者則唱歌，Jolin獲得3盞紅燈勝出，梁祖堯也選她入組。

（即時娛樂）