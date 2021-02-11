ANSONBEAN孭麗英跑沙灘追日落 兩小無猜甜到漏 (12:20)

「寰亞孻仔」ANSONBEAN（陳毅燊）新歌《you made my day》MV，以女友視覺拍攝，冧爆豆粉（粉絲暱稱）。近日將冧度提升，邀請人氣YouTube頻道「小薯茄」成員麗英，合唱新版《you made my day（with Lai Ying）》兼拍MV。除了煮飯仔、撐枱腳、互餵牛扒、食雪糕等冧招之外，ANSONBEAN還孭住她跑沙灘追日落，麗英就幫他改專屬暱稱，兩小無猜，笑聲不絕，而MV結局出人意表，馮允謙（Jay Fung）更神秘登場派彩蛋。

跳跳紮的ANSONBEAN，與活潑鬼馬的麗英一拍即合，MV由早拍到晚，笑聲未停過，做盡所有少女幻想的拍拖場景，麗英還替他改暱稱，笑說：「佢好甜好冧嗰陣，我就叫佢『ANSONSWEET』、孭住我跑完熱到爆炸，就叫佢『ANSONBURN』。」

ANSONBEAN表示從未被別人改暱稱，被逗得哭笑不得，麗英再說：「好開心，根本係我嘅自肥計劃，可以同靚仔合作，佢好Cute，今次係我拍過最Sweet嘅MV。」

ANSONBEAN感謝麗英與他合唱又跟他拍MV，陪他玩足一日，他說：「好好玩，我哋整嘢食好好笑！」麗英坦言事前有擔心自己太率直和大膽而嚇親對方，但ANSONBEAN強調：「無呀，我無事！」麗英立即爆料：「初見面時我呃佢話我17歲，今年讀大學Year 1，叫佢師兄。後來話佢知我其實大過佢3歲，佢嚇到O嘴，好搞笑！」

此時Jay Fung突然出現，麗英衝口而出叫他「老細」，原來他客串MV飾演麗英的上司。Jay Fung被他們影響，幽默感急升，笑問：「我有冇對白㗎？我中文唔叻喎！」身為該歌的作曲人之一，Jay Fung透露拍MV前，已率先聽過他們的合唱版，讚麗英聲線特別，與ANSONBEAN好夾。麗英卻扁嘴投訴：「首歌咁冧，要望住佢錄音先可以唱出好甜嘅味道嘛，點解要分開錄？」Jay Fung安撫她說：「我有睇你嘅片和聽你唱歌，不如下次我哋一齊Jam歌。」麗英聞言興奮答應。

（即時娛樂）