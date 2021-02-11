MIRROR激罕學生相曝光 姜濤Jer圓咕碌 陳卓賢勁Chok (13:06)

學生時期圓碌碌的姜濤，其身體特異技能是「胃裝到好多食物」。（鍾偉茵攝）

陳卓賢的學生相，他在身體特異技能一欄寫上「郁耳仔」。（鍾偉茵攝）

人氣男團MIRROR慶祝今天（3日）成軍3周年，推出最新團歌《ALL IN ONE》，並於九展舉辦3場專屬答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」，包括傳媒場及友好場、客戶場及鏡粉場。

場內特設展品區，回顧12子成長之路，展出了MIRROR各成員出道至今獲得的重要獎項獎座、一些珍貴照片和片段、演唱會紀念品及鏡粉應援燈牌等物品，當中以各成員的學生相最受歡迎，成為打卡點，Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）樣子變化不大；Frankie（陳瑞輝）留住當年hit爆的「飛輪海頭」；Anson Kong（江𤒹生）一樣帥氣；Jer（柳應廷）面圓圓，與肥仔嘜姜濤十分可愛；最Chok的一定是Ian（陳卓賢）。

他們在學生相上的「身體特異技能」一欄，各填了不同技能，Ian表示「郁耳仔」，可以左右兩邊耳分開郁、楊樂文就表示「單邊鬥雞」、為食的姜濤則表示「胃裝到好多食物」、王智德的特異技能是「波浪肚」、AK表示手指第一節可以90度彎曲，十分搞笑。

場外同樣熱鬧，大批「鏡粉」提早到場，於九展大堂跟自己偶像的各式大型花牌、彩色人形氣球及易拉架海報等應援佈置拍照留念，鏡粉們亦紛紛送上鼓勵說話，包括：「沒有MIRROR我們什麼都不是!」、「你不離，我們不棄，陪着你。」等。一眾鏡粉為賀偶像，可謂出心、出錢又出力，九展頓時也變了MIRROR展，場面墟冚。

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（即時娛樂）