男神廚房｜陳家樂「鑽戒」冧Do姐 張敬軒投訴嗌「好茅」 (14:32)

由鄭裕玲（Do姐）和王菀之（Ivana）主持的無綫節目《男神廚房》，今晚（3日）播出的第三集，將加入3位落選港姐關楓馨（Fabi）、陳聖瑜（花花）及葉靖儀（Michelle），她們為殺入最終回的3位男廚神擔任助手。

昨晚（2日）第二集公布首輪比賽成績，「勇氣男神」張振朗僅獲王菀之給的1分同情分，並被證實為「處男廚神」；首輪最高分得主為湯洛雯表弟「最強基因男神」李子熙。

第二輪比賽名為「約會限定」，張振朗﹑李子熙﹑張敬軒及陳家樂，需自選拿手菜式及一句說話向Do姐表白，兩位主持及女嘉賓胡定欣、湯怡及美女廚師Hilda，將根據眾人廚藝及「冧女指數」評分。

第二輪對決中，技遜幾籌的張振朗被嫌棄「老土」及「心散」，無論是調味或開爐、落鑊，都讓女主持及嘉賓聞風喪膽、避之則吉；陳家樂及軒仔分別施展巧手包福袋及拋鑊絕技呃likes，不過軒仔Show Off期間，因未控制好火喉煎燶餅。

首輪勝出的李子熙，在「表白」環節出師失利，當Do姐開口要求他「愛的告白」時，竟緊張至面紅；張振朗則繼續以不堪入口的廚藝獻醜，就連最易話為的湯怡，亦狠下負評。

是輪最有望勝出者，應為陳家樂及軒仔，雖然二人同樣「開口夾著脷」，但卻憑「奇招」擄獲Do姐心。家樂出動「鑽戒」套在食物上，不過其舉動卻觸動軒仔神經，軒仔一度寫紙仔扁嘴投訴「好茅」；軒仔清唱《櫻花樹下》還擊，更埋身向Do姐獻藝，雖然冧到Do姐，但Ivana卻出盡力柴台，場面搞笑。

（即時娛樂）