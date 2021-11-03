神的女主角｜最後6強名單誕生 Anson Lo扮生啤驚喜現身冧神徒 (16:35)

阮小儀向生啤又攬又惜。（ViuTV圖片）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）招募MV女主角的真人騷《神的女主角》，昨晚（2日）播出第2集，面試家庭繼續施展渾身解數，有參賽者化身蒙古姑娘，扮演練美娟在港版《大叔的愛》跳揸羊奶舞的片段，十分搞笑。

最後大會由阮小儀公布最後6強名單，Anson Lo化身ViuTV吉祥物Sound Bear（生啤）驚喜現身，並由他揭曉最後一個入圍名單；當Anson Lo現身時，現場的面試者表現興奮。

身穿長袖冷衫的Anson Lo，分享扮生啤的感受：「我有少少緊張，行路姿勢會唔會好狼狽？個頭又會唔會撞到嘢，會唔會好遴迍？我又怕喺裏面好熱，不過我又堅持著冷衫，會唔會好熱？」

Anson Lo表示未試過扮吉祥物，但想像到好辛苦，當他真的要扮演時，才發現比他想像中累10倍，他說：「冇諗過會咁軟腍腍，我以為係一個好硬嘅嘢。」

原來扮生啤是Anson Lo本人提出，目的是為給「神徒」（粉絲暱稱）一個驚喜，不過他也坦言生啤的服裝很重，而且悶焗：「由著衫一刻開始，要用自己體力去支持成套衫，其實好困難，體力需求都幾高，但唔算好辛苦，都可以，相比你哋（神徒）平時應援我，我呢啲只係小意思。」

（即時娛樂）