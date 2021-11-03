軒公敲碗｜張敬軒孖林明禎「掃街」 講潮語同有味笑話 (17:25)

張敬軒昨天（2日）推出全新歌曲《On my way》，他的全新綜藝節目《軒公敲碗》亦開播，首集嘉賓請來「大馬女神」林明禎。

為歡迎女神遠道而來，軒仔特地帶她品嘗地道美食，首站到香港出名的茶餐廳，歎沙嗲牛肉麵及叉燒飯，開餐前，軒仔拿出一系列的潮語考明禎，例如「A380」、「Fam J」及「Sodiasm」等，不過考驗明禎的同時，原來軒仔對潮語也不太熟悉，鬧出不少笑話。

當吃叉燒飯時，軒仔覺得明禎的鏡頭感很好，讓她示範最漂亮吃飯角度。軒仔又問她為什麼雙眼會「發光」？明禎識趣地回答：「因為我看到你。」軒仔馬上面紅，隨後明禎補充：「或者你可以說『因為我的眼裏只有你』。」冧得軒仔暈浪。

食完沙嗲牛肉麵及叉燒飯後，2人到西灣河太安樓繼續食，包括：咖喱魚蛋、腸仔、齋、牛雜蘿蔔等。他們客串魚蛋檔店員，為客人「篤魚蛋」，期間除了「亂收錢」及「請客」，更有不少軒仔fans到場光顧，其中一位fans拿出100元表示要「買爆」，認真捧場。

買完小食後，2人車上歎牛肺，由於食物太熱，明禎嘗試放兩次入口也未成功，軒仔問到：「小時候就是這樣（吹涼食物）的嗎？」明禎回答：「那你教我怎麼吹東西？」軒仔先呆了一呆，並露出「尷尬而不失禮的微笑」，之後大講有味笑話：「我為什麼要教你吹東西？」明禎大笑說：「為什麼總是想到別的地方去？」最後軒仔示範如何把熱騰騰的食物吹涼，過程搞笑。

（即時娛樂）