嵐4子谷演唱會電影 大野智公開停工生活 (17:46)

嵐4名成員到戲院謝票，表現興奮。（網上圖片）

日本5人男團嵐今年元旦起停止組合活動，各自發展，隊長大野智更暫停演藝工作。嵐首部演唱會電影《ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”》近日在日本放映優先場，本月26日正式上映，香港將會在11月11日開畫。

嵐4名成員櫻井翔、二宮和也、松本潤及相葉雅紀，今日在東京出席新片謝票活動，亦是4人自今年元旦後相隔11個月再一起出席公開場合。適逢今日是嵐出道22周年紀念日，4人現身戲院，惹來場內粉絲連聲尖叫，甚至激動落淚。4人全程表現興奮，不時拿出手機自拍。

嵐隊長大野智雖然缺席，但寫下親筆信交由櫻井翔代表讀出。大野智透露停工後，會一整天什麼都不做，又謂最近經常煮咖喱雞肉飯，每天早睡早起，晚上10時睡覺，早上4時起床，活得健康，請大家放心。

演唱會電影《ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”》記錄了嵐於2018年11月至2019年12月在日本舉行的出道20周年巡迴演唱會，由《PIKA☆NCHI》堤幸彥執導，利用125部攝影機全方位拍攝。

（即時娛樂）