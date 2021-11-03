杜麗莎為Uncle Ray由美國返港 因隔離而「抓狂」 (18:03)

杜麗莎雖然要坐長途機返港，返港後又要隔離，但她表示為了Uncle Ray，一切也是值得。（大會提供）

96歲殿堂級唱片騎師Uncle Ray（郭利民）今年5月榮休，而「Uncle Ray榮休盛典演唱會」將於本月6日及7日假紅館舉行。12位與Uncle Ray交情甚深的歌手，包括杜麗莎、陳潔靈、葉振棠、區瑞強、露雲娜、倫永亮、蘇永康、夏韶聲、肥媽（Maria Cordero）、Christine Samson、Krystal Diaz等參與演出。

演唱會製作人丘亞葵構思演唱會製作，他回憶當年在一個回歸演唱會上，與Uncle Ray藉工作相處，感動於他對香港樂壇音樂的熱愛，以及對歌手的輔助，知道他榮休消息，便想為這位「樂壇教父」開騷，作為香港音樂經典歌曲回顧。

有份演出的杜麗莎，雖已長居美國，但因Uncle Ray自小看着她長大，她出道時，Uncle Ray在推動其歌曲上非常支持，加上今次樂隊領班是杜自持，而杜自持爸爸也是菲律賓人，是當年出名的樂隊領班，杜麗莎初出道時，就由杜自持爸爸做她的音樂領班，兩代相交再加上恩師榮休，促使杜麗莎不惜萬里迢迢飛返香港表演。

為了今次演出，杜麗莎除了受乘長途機之苦外，令她最「抓狂」的，還有由美國返港後的隔離期，幸好杜麗莎有丈夫相伴回港，兩夫妻可以同房隔離，她說：「如果沒有丈夫相伴解悶，我會更孤單煩躁，隔離感覺很悶，除了練歌，就是上網消遣時間，但為了Uncle Ray，一切辛苦都值得。」

（即時娛樂）