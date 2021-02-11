MIRROR首唱成軍3周年團歌 姜濤繼續用作品說話 Lokman盼12子齊鬥戲 (18:22)

Edan的《E先生連環不幸事件》MV衝破千萬點擊率，他認為是粉絲送給其最好的禮物。（鍾偉茵攝）

人氣男團MIRROR今天（3日）成軍3周年，12位成員在九展舉行3場專屬答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」。在答謝會上，先播出MIRROR的3周年紀念團歌《ALL IN ONE》MV打頭陣，隨後12子以斯文冷衫Look登場。隊長Lokman（楊樂文）率隊友打招呼，之後各成員分享成軍3周年感受。

其後，成員分兩組玩「大電視」遊戲考默契，Lokman和Jer（柳應廷）表現出色，估中最多問題，反而拍遊戲節目的Edan（呂爵安）表現稍失準；副隊長AK（江𤒹生）最投入，拋開偶像包袱玩到瞓地。

在切蛋糕環節，Lokman代表隊友講生日願望，除了身體健康，可以快點去旅行外，還約定明年再見大家；最後MIRROR首次現場演繹《All In One》，為活動畫上句號。Lokman再感觸表示這3年得來不易，至今仍感到很夢幻，縱使面對很多難關，但只要集合大家的能量就能行得過。

受訪時，Lokman對於MIRROR有好成績感到不可思議。問到MIRROR下個目標是什麼？Lokman渴望12個成員一齊拍戲，亦希望MIRROR踏上更大的舞台；AK表示聽花姐（黃慧君）講，公司已準備入紙申請紅館檔期，希望明年成事。

至於場數方面，Frankie（陳瑞輝）笑言：「我想多過上次6場少少，今次6場半﹗」Anson Lo（盧瀚霆）表示會盡力，Edan表示上次連開6場感到很累，希望今次場與場之間可以有休息時間；AK聞言笑稱可仿效五月天，開2場休息1場，開夠10場。

Edan的《E先生連環不幸事件》MV日前衝破千萬點擊率，姜濤的《Dear My Friend,》MV亦成為他第2首達千萬點擊率的歌曲，兩人對此感到開心，多謝大家支持。Edan認為這是粉絲送給他最好的禮物；姜濤則表示會繼續用作品去說話，對於獲澳洲姜糖（粉絲暱稱）送命名星星，他感謝大家用心。

早前撞車扭傷腰的Anson Lo表示，現時有做物理治療，已無大礙，亦沒影響工作，他說：「跳舞時腎上腺上升，反而不覺痛楚，是靜下來才覺不舒服，所以要keep住郁。」

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（即時娛樂）