孖楊偲泳拍咀嘴戲唔尷尬 談善言恨拍港版《魷魚遊戲》 (18:43)

楊偲泳和談善言在戲中不乏咀嘴戲分，2人表示拍攝時不覺尷尬。（陳釗攝）

楊潮凱有份執導，談善言（阿談）和楊偲泳（Renci）主演的電影《喜歡妳是妳》，昨晚（2日）於「第18屆香港亞洲電影節HKAFF」舉行首映禮。阿談戲中角色性格單純，相反Renci比較百厭，對阿談更是不能自拔，表現主動。

談到二人戲中有親熱鏡頭，Renci說：「不會尷尬，那場親熱戲擺到很後才拍，大家已很熟絡。」阿談認為跟女仔惜反而感覺更自在和大膽，她說：「拍這場戲前我們已經攬過，無論心靈和身體上，彼此都很信任，拍得很輕鬆。」

笑問Renci跟女仔拍惜戲，男友張振朗是否很放心？她表示沒特別去想，阿談給予她很大安全感，會否給男友看她的女女咀戲？Renci表示最重要觀眾看得開心。

阿談日前神還原韓劇《魷魚遊戲》中的脫北女參賽者「姜曉」，獲網民激讚。她表示原本只是玩玩，沒想到惹來迴響，她說：「面上雀斑用眉筆畫，傷口是印水紙，由化妝連影相花了1個多小時，見到大家反應很開心，我明大家為何說我們似，因為都有種倔強和cool的感覺。（跟譚俊彥齊拍香港版？ ）有機會當然想拍，大家喜歡就好。」

新藝城影業創辦人之一石天離世，跟石天相識多年的泰迪羅賓，昨晚以監製身分現身活動，但未有受訪。

（即時娛樂）