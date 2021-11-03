扮演梅艷芳獲讚神似 王丹妮：梅姐只得一個 無可替代 (20:59)

傳記式電影《梅艷芳》將於11月12日上映，片中由模特兒王丹妮演活已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）傳奇一生，劉俊謙與廖子妤則分別飾演張國榮（哥哥）及梅艷芳胞姊梅愛芳。3人早前接受訪問，談到該片於3年前拍攝，事前選角過程非常秘密，只知道全部參與試鏡的女演員都要練南音唱《客途秋恨》，直至2017年底落實演出名單，他們才知道拍這個題材。

王丹妮坦言演梅姐這角色是大挑戰，當知道自己被選中時，既驚慌又大壓力，立即購買機票到泰國，並躲在酒店房爆喊兩天，「當我沉澱了心情，踏出房門那刻，就下決心要做好件事，珍惜這份緣分，不辜負大家。但始終我是第一次拍戲，零經驗，多謝劇組安排我上唱歌和跳舞班，接受半年密集式特訓，學到很多新技能，我也翻睇了梅姐很多資料，去拿捏神緒」。對於獲外界認同扮演梅姐神似，王丹妮卻強調梅姐只得一個，無可替代，「我覺得最難演是演唱會那場戲，要多角度兼顧唱歌和跳舞，拍了很多天，碰巧唱《烈焰紅唇》一幕，講述梅姐身體不適仍堅持去做，我當日也感到不舒服，那個狀况幫助我演出更真實」。

劉俊謙自爆被選中演張國榮後，他匿埋了一陣子，掙扎是否接演，最後決定鼓起勇氣演出。至於廖子妤說自己接戲後狂歡完兩日才知驚，開工前狂刨資料，發現梅愛芳的笑容具感染力，她自己的弱項就是笑容，故要花心機練笑和學聲線，幸好與王丹妮演兩姊妹有默契。

（即時娛樂）