造星IV｜梁祖堯未待參賽者表演已按燈 成功搶馬欣入組  (23:51)

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（3日）播出第3集，繼續進行60強賽事，這晚可算是「舞」林大戰，今集6位參賽者中，只得Ashi（曾善婷）自彈自唱，其餘5人都是表演跳舞。其中兩位「舞」林高手71號家琪（莫家琪）迎戰78號馬欣（馬彩欣），兩人都是導師梁祖堯（阿祖）的心水，家琪與馬欣尚未演出，阿祖已率先按燈搶住要，故兩女任何一方勝出都會加入阿祖一隊。家琪和馬欣演出的舞蹈類型完全不同，令3位評判鄭融、朱栢康及當奴（唐劍康）感頭痛，最後馬欣的性感舞姿成功獲取3盞藍燈，阿祖亦得償所願成為她的導師。因阿祖曾被問在家琪與馬欣二選一，他會揀選馬欣。

另一場「舞」鬥，是41號Man C（林文思）撼22號暐翹（林暐翹），前者是舞蹈員，後者則是拉丁舞運動員兼曾奪世界錦標賽冠軍，結果暐翹以2盞紅燈險勝Man C，阿祖也選她入組。

至於13號Ashi（曾善婷）對決92號阿Yo（郭曉妍），這場賽事令導師與評判出現很大分歧。Ashi是獨立樂隊小紅帽成員，她自彈自唱的演出，獲花姐（黃慧君）讚唱歌好聽，導師許廷鏗也說她掂；對手阿Yo只得16歲，跳舞展現活力。在後台的花姐、女團經理人Wing（戴穎）、阿祖及許廷鏗覺得Ashi會躋身60強，但3位評判一致選阿Yo入圍，4人得知賽果都O嘴；其中阿祖表示自己隊中已有16歲的燒賣（曾業喬），堅拒選阿Yo入組，許廷鏗也沒有按燈意欲，結果評判當奴揀阿Yo加入許廷鏗一組。

（即時娛樂）