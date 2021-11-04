吳若希開P慶祝細仔1歲生日︰媽媽總是敗給你的傻笑 (14:11)

吳若希（Jinny）與丈夫何兆鴻（Alex）的細仔Kylian 1歲生日，Jinny為囝囝舉行生日會慶祝。Kylian向來好肉地，肥嘟嘟的他看見眼前的蛋糕，立即伸手想摸，十分可愛。

Jinny因為工作忙，完全沒有時間做事前準備，在兒子生日會前1星期才訂場地、3日前才邀請賓客、1日前才找氣球佈置、蛋糕及囝囝的飲衫。她說︰「何總，1歲生日快樂，感謝你來到我們家，重新帶了這份熱鬧！明明之前一直覺得，對兒子肯定要嚴厲一點，可是你媽媽總是敗給你的傻笑！果然沒有改錯你的乳名，#搏啜 #搏豬。雖然你的性格和家姐完全不一樣，但媽媽對你的愛卻是和家姐一模一樣的～希望你未來也不需要和別人比較，做最優秀的你。」

生日會前夕，Jinny帶Kylian去剪頭髮，卻令兒子大哭起來。她說︰「不得不佩服髮型師的冷靜和耐性，以前在Giselle身上從來不會體會到做家長的煩惱，因為她從來不會在街上不停哭，但是搏豬終於讓我感受到這份尷尬，看到他哭得那麼悲壯，我就想跟經過的路人解釋我沒有虐待他。記錄你人生第一次在salon剪髮！雖然你那麼吵！但你依然很搏啜！」

（即時娛樂）