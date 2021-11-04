神的女主角｜盧瀚霆被排舞師Rock Sir爆不為人知一面 (16:31)

排舞師Rock Sir（右）現身昨晚播出的一集《神的女主角》，透露他眼中的Anson Lo是個怎樣的人。（ViuTV網上視頻截圖）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）招募MV女主角的真人騷《神的女主角》昨晚播出第3集，Anson Lo的排舞師Rock Sir現身教參賽者跳舞，更大爆Anson Lo不為人知的秘密。

節目中，Rock Sir指Anson Lo性格開朗，經常笑，為人貪靚及有禮貌。他表示跳舞的人通常學習完一組動作後，常以為跳得啱就夠，卻忽略了跳舞最重要是靚和有型，而Anson Lo跳每個動作時都會望鏡，即使簡單如頭的角度、眼神的高低，他都會看看如何呈現出來是最好看，而這些正是貪靚的表現。提到Anson Lo有禮貌，Rock Sir說︰「作為一個家喻戶曉的明星，他對住我時完全沒架子，我非常敬佩他這一點。」

Anson Lo亦透露歌曲《EGO》的舞蹈是他覺得最難跳的，他說︰「除了難度，還有密集式的程度。我想我也有責任，因為我當初說不要遷就我，不要當我是個跳唱歌手，不要理我能否在現場唱得到、有沒有地方換氣。我要求的表演是，整首歌都見到Anson Lo不停跳舞。」Anson Lo回憶每次跳唱完這首歌後，喘氣的程度也很嚴重，做舞蹈員時也未試過。

（即時娛樂）