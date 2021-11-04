《大玩特玩》朱智賢爭位影相驚現走難樣 「力神」黃美棋生人勿近　 (17:05)

萬聖節已過了幾天，無綫遊戲節目《大玩特玩萬聖節》亦來到最後一集，最終回嘉賓有「至爛玩隊長」楊潮凱及「箭靶隊長」翟威廉，組員代表則有黃美棋、陳嘉桓、朱智賢、游嘉欣、黃婧靈（波波）、林秀怡、黃嘉雯及李芷晴。

由於「大玩特玩」幕前班底已玩慣玩熟，全程有火花，今集黃美棋分別贏得「力神」及「賴皮王」美譽。原來一直為節目鐵膽的美棋BB，在製作組中以大力馳名，故此只要玩與「角力」有關的遊戲，女藝人都對她避之則吉，「生人勿近」！

今集加插的新遊戲「飲杯過三關」中，美棋BB因為爭勝心切，往往未將手上飲品喝光，即爭着在九宮格中霸位，可惜兩度均被踢爆。「過三關」雖然只是簡單小遊戲，但眾藝人玩得投入，不但你推我撞，楊潮凱及朱朱更玩至噴汁，過程爆笑。

本集另一焦點是流住「瘋狂的血」的朱朱，在「鬥快入鏡拍一拍」環節中與「兩大『狼』女」美棋BB及游嘉欣互不相讓，美棋BB與朱朱更像置身摔跤比賽般「撻個你死我活」；期間朱朱一度慘變滾地葫蘆，兼因被推至失平衡遭製作組拍下「走難樣」，被取笑為「2021年最佳潛力圖」。

是集終極「豬隊友」則為波波，她在一開頭的分組賽遊戲已表現失準，即使再獲得重賽權仍未能過關，最終不但被噴到一臉粉，更因浪費了太多時間遭Bob嫌棄說：「好喇！今日節目已經夠晒鐘喇！」

（即時娛樂）