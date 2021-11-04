遭法官斥自招惡果 楊明保釋等上訴 眉頭深鎖離開法院 (18:40)

楊明（原名林明樂）去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」3項罪名，經審判後第2及第3項控罪罪成，今日被判監禁18日、停牌2年、自費接受駕駛改進課程及罰款3000元，代表律師即時為楊明提出上訴及保釋獲批。

法官量刑時稱案件會以嚴重受酒精影響作考慮，楊明聞言搖頭，莊思明即時爆喊。法官指案件雖未有酒精濃度數據，但被告神智不清，不能控制車輛，不能自控，反映被告受酒精嚴重影響，根本不適合駕駛，但他仍然選擇駕駛，事件中沒有任何人傷亡實屬僥倖，而且他並非初犯，沒有汲取教訓，完全咎由自取，自招惡果。

辯方求情指楊明是家庭支柱，每月供養父母4萬元，自去年12月開始停薪，亦不能拍攝電影及劇集，損失100萬元。

法官表示頒布「不小心駕駛」罪名量刑起點為監禁30日，不適合緩刑和社會服務令，求情下判處監禁20日，考慮到案情一波三折，已折騰7個月，扣減2日後，判處被告18日監禁、停牌2年及自費參與駕駛改進課程，而「車窗玻璃透光度不足」罪名則判罰現金3000元。

楊明被帶入犯人欄，其間多次搖頭，莊思明不停哭泣。

辯方律師隨即提出上訴及保釋申請，獲法官批准，並列出保釋條件為3萬元，被告保釋其間不准離開香港，需要居住在已申報的地址，每逢周一、三、五到山頂警署報到，更改地址要24小時內申請。

下午5時39分，楊明與莊思明十指緊扣離開法院，兩人均雙眼通紅。楊明全程皺眉，被問到判決時不發一言，上車離開。

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（即時娛樂）