鄭嘉穎爆2歲大仔發燒一星期 老婆陳凱琳勁擔心 (18:59)

鄭嘉穎指2歲多的大仔近日發燒一星期，原來是因為出牙，牙肉腫到令囝囝無心情進食。（Ig圖片/陳釗攝）

鄭嘉穎、周家怡和何依婷等，今天（4日）宣傳台慶劇《星空下的仁醫》。嘉穎和家怡一起受訪，嘉穎不斷稱呼家怡做「一姐」，家怡連忙否認：「不要這樣稱呼我，我不是一姐，很尷尬。」嘉穎指馬國明忙拍新劇，沒空宣傳。

有傳馬國明（馬明）訂了婚戒，準備明年初迎娶女友湯洛雯？身為「大佬」的嘉穎詫異表示不知情，還反問傳媒為什麼知道，又認為買戒指未必一定結婚。他說：「馬明沒提過結婚，他本人講先算數，下次他會出來宣傳，到時問他本人。」

至於嘉穎的囝囝有沒有收看該劇？嘉穎說：「沒有，他們年紀太細，大仔才2歲多，最近發燒了一星期，沒有感冒和咳嗽，初時查不出原因，後來才知因為出大牙，牙肉腫到沒心情進食，我和太太（陳凱琳）擔心到個世界好像變了灰色，深深明白照顧長期病患者父母之苦，太太比我緊張，媽媽很偉大，是200分媽媽，所以囝囝長大後要孝順媽媽，不孝順我不緊要。」

何依婷在劇中演技被讚大躍進而感開心，問她可想攞「飛躍進步女藝員」獎？她說：「唔諗太多，有獎與否都要進步和繼續做下去。」有指無綫捧她上位，下一齣台慶劇《十月初五的月光》她擔正女主角？她說：「無諗被捧，這齣台慶劇很多前輩參與演出，個個都是主角，我托大家的福，才有機會。」

（即時娛樂）