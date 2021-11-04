林家棟回憶與梅艷芳合作點滴 導演梁樂民指王丹妮演繹神似全靠趙增熹 (19:54)

林家棟在電影《梅艷芳》中飾演一手將梅艷芳（梅姐）打造成巨星的華星唱片總經理蘇孝良，他受訪時回憶與蘇孝良有一面之緣，稱蘇孝良外形富泰，跟自己完全不似，但導演梁樂民說不是模仿大賽，所以他就將蘇孝良的寡言及經常微笑特質演繹出來。

家棟自言跟梅艷芳很有緣，當年首次擔正演出劇集《大鬧廣昌隆》，主題曲就是由梅艷芳主唱；他後來轉戰影壇，參與的第一部電影《愛君如夢》亦是梅艷芳做主角。家棟表示︰「當年梅姐在拍攝現場常說『家棟，講個笑話嚟聽吓』。梅姐之後辦《1︰99音樂會》，我和張達明擔任司儀。梅姐做事的態度和待人接物，開工永遠都是1+1（梅姐加助手），不是成隊兵，很值得後輩借鑑。（拍攝時有否心酸？）當然有，看到王丹妮錄音那幕，她真的很似梅姐，帶給大家一份回憶，而這份回憶鼓勵大家繼續努力。」

梁樂民指王丹妮演繹得似梅艷芳，是音樂總監趙增熹及剪輯團隊的功勞。他說︰「決定用王丹妮後，也擔心如何才會令大家覺她似梅姐？趙增熹說只要我們訓練王丹妮開聲，令觀眾有一秒鐘誤會她是梅艷芳，我們就成功了。這是非常有智慧的提議，不止聲音，還有影像，剪輯團隊大膽將正片和王丹妮作比對，因為他們發現王丹妮轉身的鏡頭很似梅姐，令大家有很多感受和回憶。」

談及梅艷芳的歌曲及電影版權費時，梁樂民說︰「團隊永遠遮掩住價錢，但他們問我是否真的要這個片段和這首歌，問多兩次後，我就知版權費應該很貴。不過，很多人聽到拍這部戲時也很幫忙。」梁樂民表示《梅》片由4小時剪輯至現在上映的2小時版本，大部分鏡頭均以濃縮方式被保留下來。他透露電影還有個導演剪輯版，未知會否再在戲院上映還是只推出DVD。

（即時娛樂）