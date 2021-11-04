鬼上你架車2｜伍樂怡睇樓撞鬼嚇破膽 鄺潔楹廁所撞見「污糟嘢」 (19:30)

無綫節目《鬼上你架車2》第2集明天（5日）於myTV SUPER上架。今集Donald（阿奴）及方力申（小方）邀來鄺潔楹（Judy）、劉穎鏇（Tiffany）及伍樂怡（Kelly）一齊講鬼故。小方今次安排阿奴做司機，阿奴笑指小方想左擁右抱。

Kelly分享睇樓撞鬼經歷，她說有一次在外地參觀獨立房子，踏入屋後她媽媽就感覺有異，而Kelly不以為意，怎料一行人到2樓參觀時，發現主人房的大門貼了黃色符咒，猶如置身殭屍片一樣，眾人奪門而出，事後Kelly媽媽表示行經走廊時，感覺兩邊分別有一男一女老人家站在她身旁，感覺到他們來者不善，繼而感到暈眩，Kelly表示自此在海外也不敢隨便睇樓。

Judy則回憶一件小學時發生的事，當時身為風紀的她，每日放學後要巡廁所是否沒有人。有一天，她如常推開每度廁所門查看時，推到最後一格卻推不開，於是她大聲問︰「係咪有人呀？」門後只傳來一聲微弱的「唔」，不知哪裏來的膽子，Judy竟然俯身查看門底，卻發現沒有腳，大驚之下，她竟再大聲問︰「有無人呀？」門後再傳來更大聲的「唔！唔！」Judy情急下踢門，原來她的同學正蹲在座廁上「開大」，虛驚一場！

（即時娛樂）