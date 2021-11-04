姜濤預告出紀錄片揭真性情 重提暈倒事件 自爆跟內心抗爭 (21:00)

姜濤直言：「可能你睇完呢條片，可能唔係好鍾意我，原本你係好鍾意我，但原來我唔係你想像中咁。」（Ig影片截圖）

MIRROR昨天（3日）舉行答謝專屬會，慶祝成軍3周年，場面墟冚！人氣王姜濤事後在社交網貼了一條約2分鐘的短片，並預告個人紀錄片《答案》快將面世。片段中姜濤除了吐心聲外，亦有他打籃球、排舞及跟MIRROR隊友相處片段，包括用手指彈隊友額頭，以及跟呂爵安（Edan）擺出搞笑表情等。

片中首先出現一段字幕：「真的我可以有好多種，呢個先係真正的一個人。」畫面接着出現字幕：「我認識的我，會是大家認識的我嗎？」姜濤表示自己沒什麼途徑，令大家認識他自身經歷，所以唯一可以做的，就是在自己的作品去訴說他的經歷和想法，他續說：「跟住我就諗，有冇多一個途徑，我覺得拍一段紀錄片去紀錄呢件事，畀以為嘅自己睇都好。」

之後姜濤身在排舞室，他說：「可能你睇完呢條片，你可能唔係好鍾意我，可能原本你係好鍾意我，但原來我唔係你想像中咁，其實我覺得唔緊要。」

姜濤直言之前表演是為開心，可以跟兄弟在一起，但現時則要加倍努力，他說：「依家就係有一種，如果我唔出更多嘅力，人哋就會…所以我迫自己出更多氣力。」

姜濤也提到早前在商場暈倒一事：「唔好將我諗到咁脆弱，雖然我呢件事（指暈倒）搞到我好脆弱，我知道我暈咗，會有一大班人講我公司唔好、講花姐唔好…呢8個月係咁喺度跟內心抗爭，一時好似好番啲，一時又好似唔得，希望我第3隻歌出嚟時，可以畀到自己一個答案。」

姜濤最後說：「可能拍完呢段片、出完呢首歌後，都會有唔開心嘅時候，但起碼我會知道有一個方法，呢隻歌就係嗰個答案。」

（即時娛樂）