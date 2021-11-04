練美娟單身4年只愛大叔 爆Edan愛𥄫女 Anson Lo多女冧 (21:45)

娟姐坦言介意另一半比她矮，又表示肥仔不是她杯茶。（Ig圖片/大會提供）

練美娟（娟姐）近日接受林柏希訪問，擔任節目《月傾會》最新一集嘉賓。由2017年在ViuTV出道，今年憑港版《大叔的愛》成功入屋，拍廣告、做主持及有新節目，工作不斷。問她是否有當紅感覺？娟姐說：「我唔知道點樣為之紅，但係多人認識咗係真嘅！入咗行都幾年，之前主持一啲節目，當時喺條街度行，係冇人認到你。」

現年31歲的娟姐已單身4年，問到其擇偶條件，她直言只愛大叔：「我諗我偏向成熟啲，小鮮肉嗰啲我係一般！」林柏希單刀直入問娟姐幾多歲失身，娟姐爽快說：「18歲，合法嘅！死啦，我經理人抹緊汗。」

到重頭環節「大膽答 冇膽食」，今次要嘉賓決定落幾多調味「加料飲品」，有白醋、紅醋、豉油、Wasabi、檸檬汁同Tabasco，不敢回答的就要喝「加料飲品」。

話說娟姐曾在ViuTV節目《有酒今晚吹》，自爆曾親眼目睹有位女星姣惜TVB人夫場面，林柏希叫娟姐重演事件經過兼開名，娟姐聞言即面有難色，並表示真的不能開名，她只能還原目擊經過，娟姐即時「姣精」上身，示範當晚飯局入面女星姣惜TVB人夫場面。

林柏希再追問娟姐，ERROR肥仔（梁業）跟音樂人伍仲衡，都先後被七仙羽爆料，指他們喜歡娟姐，如果要二揀一，娟姐會揀誰？她說：「肥仔唔啱呀，我只能夠講肥仔唔啱！我真係介意另一半矮過我！」

至於伍仲衡，娟姐就話：「點解件事會發生呢？係我做飲酒個節目，跟住請咗Harry（伍仲衡）同埋師傅（七師傅）上嚟，跟住師傅就話佢一直留意我、好鍾意我，之後我哋交換咗電話話約食飯，但係我又忙、佢又忙啦！」

問到有關港版《大叔的愛》拍攝秘聞，劇中有MIRROR三子，究竟Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）和Stanley（邱士縉）中，哪個最孤寒、最小器和最多女冧？娟姐聞言即答：「最多女冧一定係Anson Lo，無論青春少艾或者已婚人妻，你知唔知連我表姨媽都好鍾意佢！」

論到最小器，原來是Stanley，娟姐說：「我可以講嘅係Stanley，可能我同佢熟呀，佢成日都會對我小器囉，比如有時預咗好多嘢，佢會話『又冇預我，娟姐』，跟住我心諗，男人老狗唔好同我計呢啲啦，我好相信係因為佢同我熟，所以佢會咁樣同我玩！」

至於最孤寒，娟姐表示想不到，反而主動爆料指誰最鹹濕，她說：「我覺得Edan最鹹濕，因為佢血氣方剛，我成日見佢休息日子，都係睇女仔嘅Ig，我成日話，又𥄫女呀，佢話睇吓女仔啫。我唔敢講咁樣係鹹濕，但係佢對異性最有興趣啦！唔係鹹濕，但係成日𥄫女囉！」

（即時娛樂）