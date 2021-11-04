藝人林景程跟女友拍拖12年 靠蠢抱得美人歸 (21:56)

藝人兼註冊物理治療師林景程，將於今個月跟拍拖12年的圈外女友拉埋天窗，終於成家立室！由於疫情關係，二人決定不會擺酒，只在酒店低調進行結婚簽字儀式。

雖然兩人在12年前已經開始拍拖，不過期間也經歷過離合，直至1年多前才再走在一起，並發現和對方相處時感覺非常舒服，於是認定對方為終身伴侶。

問到其女友喜歡他什麼時，林景程即說：「她喜歡我蠢！」並自嘲說：「她認為做幕前的人應該要懂得交際，但偏偏這是我的弱項，所以她經常取笑我，又呆又鈍兼笨手笨腳，但不知為何，我的性格偏偏令她很歡喜，我猜應該是由於我蠢，才令她覺得和我相處很舒服。」

至於求婚過程，很多人會以為在鏡頭前演活口才一流的地產經紀的他，必定口甜舌滑說服女友嫁給自己，怎料他竟說：「我們都是簡單的人，並沒有精心策劃求婚過程，只是帶了她去看戒指，並不是帶她去睇樓。事緣某天我和她路經一間珠寶店，她看中了一隻戒指，我便買下送給她，並說不如我們結婚吧！就是這樣便當求婚了！反正在疫情之下，很多事情都不是我們能控制或安排，所以決定結婚一切從簡。」

在舉行結婚簽字儀式當天，他將邀請經理人及當年一同演出《On Call 36小時》的一班老友出席見證，「這套是我第一次拍攝的劇集，亦是我事業上的轉捩點，在拍攝此劇時，結識這班朋友，在我心目中有很重要地位。在人生的重要時刻，當然會想有他們在場支持。」

（即時娛樂）