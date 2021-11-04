造星IV｜部分參賽者「災難」演出 許廷鏗梁祖堯揀唔落手 (23:03)

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》今晚（4日）播出第4集，部分參賽者的跳唱演出實在「精彩」，搞到兩位導師許廷鏗（Alfred）和梁祖堯，以及節目監製花姐（黃慧君）都Mean爆狠評！

其中Puipui跳唱《怪美的》，Alfred邊聽邊變臉，梁祖堯則說：「啱啱睇完兩個跳舞，你（Puipui）真係死梗囉！」花姐亦毫不客氣說：「算吧啦！Fade out咗佢條聲，cut咗佢！唔使聽，唔好嘥時間。」評判Donald問Puipui：「呢首歌係咪非唱不可？」

另一位參賽者Jade亦表現跳唱《The Way We Dance》，惟唱功不濟，聽到Alfred大嗌：「好驚呀！媽咪！」當Jade唱完後擺出嬌俏甫士，嚇得Alfred再大叫，花姐鬧着玩向Alfred說：「係你㗎喇！」Alfred高呼：「唔好，我預想嘅結局唔係咁㗎！」Jade表示很喜歡該首歌的歌詞，寓意等待被發掘成為鑽石，然後發亮，豈料Alfred在後台笑稱：「我感覺到我會多咗粒腎石，我搞唔掂！」

兩位導師揀不落Puipui或Jade入組，花姐說：「呢個難揀嘅原因，係兩個都咁差，唔知揀邊個。」最後Jade入了60強，她希望加入阿祖一組，不過最後反高潮，3位評判決定將Jade加入Alfred一組，Alfred立即打電話給評判Donald質問，十分搞笑。

接着出場的Elka唱鄭欣宜的《@princejoyce》，不過她表現同樣強差人意，更唱到走音，嚇呆其他參賽者及導師，她亦不滿意自己演出；另一參賽者「精靈」表演跳舞《美麗的神話》，但表現一般，同樣令兩位導師沒有撳燈，沒意欲揀她們入組，最後要評判決定，晉級60強的Elka自己想入Alfred一組，最後評判之一的鄭融則說：「咁你入Alfred嗰組啦！」

（即時娛樂）