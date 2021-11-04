寶麗金50周年演唱會｜黎明拋金句助興 李克勤壓軸獻Sing (23:54)

環球唱片前身「寶麗金唱片」為慶祝成立半世紀，舉行《寶麗金50週年演唱會》，黎明、蘇永康、湯寶如、黃凱芹、陳慧嫻、王馨平、區瑞強、黎瑞恩、周慧敏及李克勤獲邀獻sing；譚詠麟雖然未能親身出席，但他特意拍片支持。

打頭陣的黎明唱出《今夜你會不會來》粵語版，帶大家重回廣東歌的輝煌時刻，然後接連唱出《相逢在雨中》及《願你今夜別離去》。他又憶起以往在寶麗金的趣事，他笑說：「有一次在等𨋢時遇見老闆，到出了第二張唱片才有機會打招呼。」黎明還發揮金句王本色，「有一次跟公司歌手做義演，發覺為什麼一眾高層會與歌手們同坐一班飛機，如果發生意外的話公司很難運作，下次應該分開坐不同飛機」。

久未公開演出的陳慧嫻先跟黃凱芹合唱《流離所愛》，之後唱出《跳舞街》炒熱全場氣氛，她跟大家說：「大家好嗎？很久不見！覺得我有什麼不同嗎？剛剛幾位歌手都分享了很多故事，所以我決定專心送好歌給大家！」然後唱出多首自己的經典歌Medley。

周慧敏唱出多首自己的首本名曲後，她興奮說：「我希望氣氛熱鬧祝賀寶麗金50周年，所以這晚載歌載舞！每表演一次就少一次機會，很珍惜每一次表演機會！」接着唱出《孤單的心痛》及《最愛》，然後再與李克勤合唱《萬千竉愛在一身》，她更尊稱對方為克勤老師。壓軸演出的克勤獻唱《誰願分手》、《深深深》及《月半小夜曲》Medley，全場反應熱烈，最後他為大家送上《紅日》注入正能量，為演唱會畫上圓滿句號。

（即時娛樂）