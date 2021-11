陳慧嫻(Priscilla)久休復出,前晚參與《寶麗金50周年演唱會》演出。昨天她在社交平台分享照片,宣布將推出新唱片,正式「出山」。慧嫻說︰「很久沒有post Ig,剛才望住個電話,心諗︰點post嘢㗎?」

「相片係昨晚寶麗金50周年演唱會,感覺自己昨晚狀態不錯!可能呢兩年covid冇上台唱歌,攞起支mic,戴起耳機,很有感覺!我說話不多,只唱歌,這個年紀也不用太chur吧!」

「講起狀態,我要多謝我嘅新唱片監製舒文,每一次錄音都要唱上百次,(佢出晒名虐待歌手,不過佢反駁係互相虐待,這個出唱片嘅時候再講啦),間接或直接喚醒番我個肺,有超多練歌嘅機會!多謝舒文﹗還有兩首未唱,很快啦!各位歌迷,我好快出山㗎啦﹗I love and cherish all of you...see you soon﹗」

