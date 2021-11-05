《勁歌金曲》調至周日下午時段播 1小時節目Cut剩5分鐘 (13:26)

《勁歌金曲》曾是曾志偉回歸後，TVB的重點綜藝節目之一。（資料圖片）

《勁歌金曲》上月已被調到逢星期六、日晚上11時播出，時間由1小時縮短為15分鐘。（網上圖片）

曾志偉今年2月回歸無綫做高層後，極速與3大唱片公司破冰，同時大搞音樂節目，除了將《聲夢傳奇》變成選秀真人騷外，亦革新香港電視史上最長壽的音樂節目《勁歌金曲》。《勁歌金曲》自今年4月中開始，改在逢星期日的晚上9點半播出，每集1小時，請來郭偉亮（Eric Kwok）伙拍糖妹、涂毓麟擔任主持，跟同時段的ViuTV音樂節目《Chill Club》正面交鋒。

不過，無綫自上月23日開始，已將翡翠台版的《勁歌金曲》改為逢星期六、日晚上11時播出，時間由1小時縮短為15分鐘。《勁歌金曲》的播出時間近日再次變更，今個星期六、日（11月6、7日）晚上11時改為播放《周末幫你慳啲啦》，《勁歌金曲》被改為星期日（11月7日）下午3點55分播出，時間再縮短變為5分鐘。J2台版的《勁歌金曲》則如常在逢星期六的下午播出1小時版本。

監製麥鎮東接受傳媒訪問時，稱節目調動才有此安排，而且現階段的《勁歌金曲》主要是宣傳新歌，將節目放在網上平台播放有更多人收看。被問到是否收視差才有此改動，他坦言欠缺娛樂性的音樂節目收視一向麻麻，情况維持多久要視乎公司安排。

（即時娛樂）