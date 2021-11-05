呂爵安為慳幾百蚊自己砌餐枱 手都損埋仍然嗌值得 (14:37)

呂爵安自言砌好這張新餐枱，贏得了媽媽及妹妹的尊敬和讚賞。（呂爵安Instagram圖片）

呂爵安最初以為砌餐枱很簡單，結果花了2個半小時才完成。（呂爵安Instagram圖片）

MIRROR成員呂爵安（Edan）在社交平台自爆家中換了新餐枱，他見早收工回家有時間，加上想節省請師傅的幾百元安裝費，於是決定自行組裝，豈料過程沒想像中容易，最後更損手收場。

他說︰「話說因為嚟咗部琴，所以阿媽決定換張細啲嘅枱慳番啲位~但嚟咗幾日我都太夜收工冇時間搞。本身都諗住叫人搞算，但今日竟然難得地早收工，就決定返屋企幫阿媽砌好張新枱（好有型咁話︰唔使搵人幫啦，等我嚟）。我諗住憑我細個砌模型嘅經驗，應該輕輕鬆鬆啦，點知竟然砌咗成2個半鐘，勁多零件，屋企又冇乜工具，搞到手都損埋，即刻同阿媽講，下次唔好慳嗰幾嚿水，畀人砌算啦﹗」

不過，Edan坦言砌好新餐枱後充滿成功感，更獲得媽媽及妹妹的尊敬和讚賞。除了妹妹讚他「真係好犀利」，媽媽更表示「生個仔果然都有啲用」。Edan說︰「依家行出廳都威風啲，值得值得。#家庭地位即刻高咗 #阿媽瘋狂切生果 #阿妹望我嘅目光都唔同咗 #今次阿哥威晒 #但應該只限今晚」

正跟Edan合作拍電影，在戲中飾演Edan母親的毛舜筠見Edan遲遲未瞓，立即留言提醒︰「快啲休息喇！聽日早班呀﹗」

（即時娛樂）