梅艷芳｜王丹妮披嫁衣「告別」舞台 劉俊謙自動請纓瞓棺材 (15:54)

王丹妮表示拍攝當日穿上婚紗、完成化妝及髮型後，突然就沒有了「驚」的感覺。（大會提供）

電影《梅艷芳》將於11月12日正式上映。

拍攝團隊為了將「梅艷芳紅館告別舞台」及「張國榮出殯」兩大場景重現銀幕，動用大量人力、物力。導演梁樂民在製作特輯中慨嘆︰「其實阿梅（梅艷芳）和哥哥（張國榮）確實走得太早。如果他們仍在，唱多首歌給我們聽，拍多套戲給我們看就好了！」

為了將戲中這兩大場面完成，電影團隊和各部門克服重重困難，包括要跟眾多歌手爭取紅館檔期來拍攝，經過各部門的申請和審批後，令《梅》片成為首部踏入紅館實景拍攝的香港電影。

為了令觀眾看電影時有置身紅館的感覺，導演和團隊表示主角王丹妮在台上演唱《夕陽之歌》的配樂，並非播放DVD，而是他們特別購入此曲的原聲並重新編曲，再由60支喇叭放出來。

王丹妮為準備這場戲下了不少苦功，她穿上模仿當年梅艷芳的婚紗，踏上長樓梯向台下觀眾揮手道別。她事後有感而發︰「穿上婚紗，完成化妝及髮型後，突然就沒有了『驚』的感覺，因為我相信導演、相信自己所做的，相信舞台及團隊！」

已完成戲分的廖子妤當日專程到場探班，見證這幕重頭戲的誕生。她被場面感動落淚︰「我當時已拍完2個多月，已經開始想不起當日拍攝的感覺，但當妹妹開口唱的時候，我就覺得我可以代梅愛芳看到這事情。」

紅館告別演唱會的場面順利完成拍攝後，便輪到拍攝張國榮出殯一幕。梁樂民回憶拍攝當日的情况時，非常感激團隊的無畏精神。他說︰「我們大部分場面是參考哥哥出殯的新聞片，向香港殯儀館申請拍攝，日子必須在星期日早上9時前完成，以免影響殯儀館的正常運作。拍攝的環境是兩條交通要道，當天零晨2、3時，各單位便要做好準備。我們動用了幾乎全港的臨時演員來飾演歌迷、途人，拍攝前要進行多次排練。我們在綵排和拍攝時遇上大雨，最後連預先準備的航拍部分也被迫告吹。幸得我們的拍攝指導潘耀明出動了7位攝影師和7部攝影機，在一個意想不到的惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉，所以真心感謝各單位的努力和付出。」

梁樂民盛讚戲中飾演張國榮的劉俊謙，說他本來不用出現在梅艷芳向棺木告別的一幕，但他為了助王丹妮入戲，自動請纓瞓入棺材。

（即時娛樂）