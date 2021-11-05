谷婭溦新碟獲頒金唱片 備戰《聲生不息》望發展內地市場 (19:02)

谷婭溦今日舉行祝捷會，宣布首張個人專輯《哭牆》實體及數碼平台銷量達金唱片成績（15000張），其所屬的星夢娛樂高層何麗全、同公司的吳若希、表姐胡曦文也有現身道賀。會上，谷婭溦向吳若希送上童裝，感激她在自己初來港無錢買衫時，送了她很多服飾。吳若希指谷婭溦在其心目中是「星夢第一唱將」，坦言多年前已留意她，她是唱得之人，值得走歌手這條路。

谷婭溦回憶初出道時因廣東話不好惹來很多負評，被質疑為何要唱廣東歌，最後連公司也沒再為她出歌。谷婭溦說︰「當時幾乎被雪藏，停工1、2年，現在可以說是翻生。不過，這些年來的起起落落，身體不適和抑鬱等經歷，都變成我的創作靈感和財富。」

談到是否認為被公司冷待時，她說︰「公司是公平的，我從沒投訴過，很理解『聲夢』學員需要機會，這行要有新血。我是運氣欠佳，較崎嶇吧了，所以我很珍惜現在擁有的。（何麗全答應為你開騷？）很開心，但時間、地點未落實。我目前先準備無綫與內地合作的音樂比賽節目（《聲生不息》），希望讓內地見到我對音樂的那團火，我想返內地發展。」

何麗全否認冷待谷婭溦，強調公司沒偏重歌手或「聲夢」學員。

（即時娛樂）