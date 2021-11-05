金馬大熱電影暗藏彩蛋向《無間道》致敬 梁朝偉現身「加持」 (21:26)

入圍8項金馬獎的台灣電影《詭扯》於11月12日在台灣上映，在電影上映前獲影帝梁朝偉「加持」壯氣勢。偉仔拍攝短片預祝《詭扯》票房大賣，說：「《詭扯》的創作團隊你們好，我是梁朝偉，知道你們這部電影獲得很多獎項的肯定，也快要上映了，非常替你們高興，我在這裡祝福這部電影在口碑和票房都有很好的成績。」

《詭扯》由許富翔執導，陳柏霖、陳以文、劉冠廷、百白及陳意涵主演。這部戲跟梁朝偉扯上關係，原來跟導演許富翔有關，他睇港產片長大有情意結，拍攝時加入向經典電影《無間道》致敬的元素。《無間道》中梁朝偉飾演臥底警察「陳永仁」，其中右手打石膏的造型由《詭扯》的劉冠廷重現。戲中劉冠廷飾演「老楊」的角色，是一個對警察工作充滿憧憬的假臥底。

團隊特別寫了一封千字長信輾轉交給梁朝偉，陳述為何會拍攝這部有懸疑、推理、警匪追逐等的混類型喜劇電影，「台灣有很棒的愛情、恐怖作品，希望還能創造出更多其他類型的台式電影」。電影公司原本抱著僅千萬分之一的回信機會，沒想到梁朝偉很快便傳來溫暖的祝福。劉冠廷看到梁朝偉祝福的短片，說：「我高興到差點昏厥！」而導演許富翔更開心到失眠。

（即時娛樂）