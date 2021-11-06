毛舜筠61歲生日要開工 呂爵安甫合照送祝福 (13:37)

毛舜筠（毛姐）昨天（11月5日）61歲生日，正在與MIRROR成員呂爵安（Edan）拍攝電影的她，在社交平台上載正在切蛋糕的照片，留言︰「感恩在工作中度過生日。」Edan在社交網上載他與毛姐的合照，留言「HAPPY BIRTHDAY TO MAMA」，獲毛姐回應「Love you son」。

剛與毛姐合作完電影《我阿媽有咗第二個》的彭秀慧導演，昨天向毛姐送上生日祝福之餘，也分享了跟對方合作的感受。她說︰「今個夏天可以同毛姐合作，係一件好夢幻嘅事。作為我眼中香港最出色嘅喜劇女演員，好多年前就諗過，『可以同毛舜筠合作就好啦』，估唔到可以夢想成真，仲要相當愉快！有好多嘢想分享，但又成日覺得應該要等電影宣傳期先慢慢講......不過佢今日生日喎！」

「毛姐嘅專業，嚴謹都係意料之中，但係佢嘅靈活同對演員呢份工作嘅通透同掏心掏肺就絕對令我敬佩......意外收穫仲可以傾下心事講下電影講下演技講下女人男人家庭事業婚姻愛情......知道佢今日繼續開工中，我都好掛住同佢開工嘅日子啊﹗祝佢生日快樂﹗開工收工都快樂﹗我會繼續用念力，希望下次有機會同毛姐用另一種方式合作。」

毛姐留言回覆︰「導演多謝你，懷念我們合作的日子，期待電影上映，更希望下次能夠合作演出。Love you dear﹗」

（即時娛樂）