童你一起長大了｜Master Joe自爆當年為譚玉瑛甘心白做 (20:30)

譚玉瑛、黎芷珊與蓋世寶主持的無綫節目《童你一起長大了》明晚（7日）播出第五集，以「一童長知識」為主題，盤點歷年兒童節目主持的「知識王」，並分別請來Master Joe（游莨維）、張美妮、伍文生、Patrick Sir（林溥來）、余德丞及林希靈擔任嘉賓。論到兒童節目「知識王」，會想到Master Joe，他到今時今日仍對自己的「科技通」身分相當難忘，當他走入服裝間穿上當日拍攝的戰衣，和提及最後一日錄影的細節時，感觸眼泛淚光。他說：「當我知道呢個世界上再冇Master Joe時，個心好似冇咗一忽咁。最後一日錄影，我拍兩、三個鏡頭就喊，所以拍咗好耐。」

他又爆當年想力邀譚玉瑛飾演Master Joe從未現身的「恩師」，可惜遭工作人員反對說：「阿譚嘅騷好貴㗎！」為了圓夢，Master Joe當時竟提出自動「減薪」：「我聽完即刻話咁我3個騷都唔收錢，將我啲Budget畀晒譚玉瑛！冇機會同佢合作我真係好遺憾。」最終，Master Joe獲製作組安排，幫他圓夢。

這集繼續有「空中暢遊」環節，除有3位主持、嘉賓李佳芯與一眾小朋友玩遊戲、共度歡樂時光的畫面外，更會播出歷年空中暢遊大使與小朋友互動的珍貴場面，包括陳慧琳、古巨基、Twins、2R、黎瑞恩、陳松伶等。

黎芷珊還會透露一個關於鄭伊健的小秘密：「《430穿梭機》有個環節要報告康文署嘅活動，伊健係最怕做呢一Part，佢每次都會好緊張，係咁NG，前一晚仲會失眠！」到底令伊健緊張的關鍵是什麼？

（即時娛樂）