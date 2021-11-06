吳業坤同姚焯菲合照怕醜 獲讚唱歌好聽 (21:06)

吳業坤（坤哥）因早前看到姚焯菲（Chantel）在《聲夢傳奇》節目演繹《戀愛預告》後被吸引，令他有初戀感覺，公開自認是Chantel的鐵粉，想跟朋友為Chantel成立歌迷會，當時獲Chantel隔空批准他做歌迷會會長。

近日坤哥有機會參演一班《聲夢》學員演出的新劇《青春本我》，但他與Chantel在劇中零交流，Chantel與朱敏瀚則有不少對手戲。日前三人一同接受《東張西望》訪問，坤哥在Chantel身旁彈結他唱《戀愛預告》後，對Chantel及朱敏瀚說：「祝福你哋。」

坤哥訪問時顯得尷尬，不敢望Chantel，被朱敏瀚笑未見過他這麼正經。主持問Chantel如果在坤哥及朱敏瀚之間選暗戀對象會選誰？Chantel怕醜說可否兩個都不揀。她讚坤哥唱歌好聽，朱敏瀚好nice。朱敏瀚爆料稱坤哥曾問可否跟他交換角色，不過是講笑。他又幫口稱坤哥非報道形容般猖狂，其實好內斂及緊張，等了多日仍未能跟Chantel合照。Chantel答應跟坤哥合照，又一齊做歌曲《Hands Up》動作，朱敏瀚即時拿出手機幫二人影合照。坤哥對Chantel說：「我身為歌迷，你當我好似平時出活動的粉絲就得，保持少少距離。」

（即時娛樂）