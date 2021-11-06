吳君如獲中美電影節影后 《媽媽的神奇小子》奪金天使獎 (21:27)

吳君如監製及主演電影《媽媽的神奇小子》，講述香港殘奧金牌得主蘇樺偉與母親「蘇媽」的母子關係和奮鬥事蹟。早前該片獲提名代表香港角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片，令團隊感到振奮。今日再有好消息，吳君如憑此片在中美電影節（Chinese American Film Festival）榮獲影后殊榮，電影同時獲「金天使獎」。

吳君如憑《媽媽的神奇小子》演出蘇媽角色，在中美電影節奪得「最佳女主角」，她特別拍片發表感言，及向觀眾、台前幕後及大會致謝。吳君如說：「《媽媽的神奇小子》是一部好神奇的電影，由8月中上畫到現在仍未落畫，我們總共去了500場謝票活動，很多人問我為何要這麼辛苦，原因是難得有一部電影這麼有感染力，很多觀眾看完後都不捨得離場，還要喊着多謝我們拍了一部這麼好的電影，我很感恩可以為這部電影謝票，我亦更加感恩，這部戲仍未落畫，你們已經給我獎項，多謝中美電影節，多謝各位評審，聽講這個獎項很重。我還有一個重要人物好想多謝，就是這部電影的監製......即是我。我更加想多謝導演尹志文，他堅持了10年，要拍這部改編自蘇媽及蘇樺偉的感人故事，還有台前幕後工作人員，一班優秀演員。」

導演尹志文收到「金天使獎」獎狀時十分開心，他表示：「我們希望這部電影可以走得更遠，為更多觀眾帶來勵志的訊息和正能量。」

（即時娛樂）