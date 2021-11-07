王祖藍預告來年推多個歌唱節目 稱無綫做好音樂決心不變 (13:57)

無綫《勁歌金曲》在翡翠台被調離周日晚的黃金時段後，近日的播出時間一改再改，繼上月改於周六、日晚11時播15分鐘後，近日一度顯示會調至周日下午只播5分鐘，惟無綫其後突然更正，稱維持原有播映時間。

首席創意官王祖藍昨晚和太太李亞男參與遊戲節目《思家大戰》，他為《勁歌金曲》因時間調動引起誤會致歉︰「《勁歌金曲》逢周六、日晚上11點時各播15分鐘維持不變，若然周六、日播大騷撞期才會作調動，只保留播5分鐘的《勁歌金榜》，因《金榜》計分不能不播，《勁歌金曲》會延後播，而J2會維持播放1小時完整版。」

被問到3位節目主持可有為調動作投訴，祖藍說︰「感謝幾位主持很幫忙，郭偉亮一直有給意見，希望令節目改革，精益求精。」對於《勁歌》監製認為節目疑因「娛樂性不足」被抽調，祖藍否認：「做音樂就是做音樂，想用不同節目區分介紹新人、打新歌或經典歌。」他又表示無綫去年被鬧節目「日日煮飯」，擔心明年可能被指「日日聽歌」，因為來年會有不少音樂節目，如《聲夢Junior》、《聲夢傳奇》第2季、《聲生不息》等，籌款騷亦有歌手參與演出，總之無綫想做好音樂的決心不變。

談到無綫股價創新低成股民話題，祖藍說︰「抵買，是入貨好時機﹗公司廣告有增長，又迎接電商商機，對疫情緩和通關也有信心。我剛從藝人轉成管理層，如不觸犯條例，我也想入貨，但暫時知道贏取節目獎金也需要申報。」

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（即時娛樂）