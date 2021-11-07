杜麗莎返港賀Uncle Ray榮休 肥媽自詡靠唱歌煮餸有排撈 (16:57)

杜麗莎、陳潔靈、倫永亮、露雲娜、Joe Junior、葉振棠、黃凱芹、夏韶聲、蘇永康、肥媽、區瑞強及陳欣健等，昨晚演出首場《Uncle Ray榮休盛典演唱會》，賀96歲殿堂級DJ Uncle Ray榮休。Uncle Ray坐在觀眾席第一行，以其磁性聲線逐一介紹歌手出場。眾星唱出多首經典中、英文金曲，又分享與Uncle Ray的淵源。

Uncle Ray以「巨肺」來介紹肥媽及杜麗莎。肥媽搞笑問觀眾其身材如何，自言「應有的有，應沒有的也有」，令全場捧腹大笑。肥媽又指Uncle Ray全名叫Ray Cordeiro，而她就叫Maria Cordero，因此都襟撈。她說︰「大家以為我只識煮飯，其實我識唱歌，以後煮和唱，有排撈！」

杜麗莎是Uncle Ray的契女，為這次演出專程由加拿大返港。她出場時，Uncle Ray在台下大叫︰「歡迎甜心回港！」杜麗莎唱出多首英文歌，久未踏上舞台的她說︰「好感動！太耐沒在台上唱歌，很開心！很神奇！你（Uncle Ray）還很精神，很英俊，好感恩！過去兩年，我在加拿大，在老公服侍下胖了20磅，但ok的，今晚可以將所有廢氣統統唱出來，唱歌又不可以吃多。」杜麗莎6歲已認識Uncle Ray，感嘆時間過得很快。她又感謝Uncle Ray播音樂陪伴大家成長，指Uncle Ray雖然已退休，但他帶來的音樂永遠在大家心中。」

露雲娜出場時，Uncle Ray向他口中這位「Sweet Little Darling」送飛吻。露雲娜自爆5歲那年認識Uncle Ray，她感動哽咽地說︰「我那時參加歌唱比賽贏冠軍，是Uncle Ray抱我上台拎獎。Uncle Ray現在抱不起我了。他很惜我，成日叫我『Sweet Little Darling』。我開心的時刻，他都在我身邊，我得獎及20幾歲結婚時，他都有來觀禮，希望他身體健康。」

蘇永康唱畢《那誰》後問︰「每年都做一次生日派對好唔好？」台下的Uncle Ray答「好」。蘇永康自言是全晚最年輕的演出者，見到每位前輩時也90度鞠躬，感謝他們對樂壇的貢獻。他說︰「父親說男人要有Uncle Ray的靚聲才有型。」

黃凱芹回憶讀大學時曾在電台做兼職，跟隔籬房的Uncle Ray打對台。他說︰「我每次搵唱片都不夠Uncle Ray快，他是全港最犀利的DJ，我當時對自己說也要成為一流DJ！」區瑞強說︰「Uncle Ray是最資深的DJ，我是第2資深。幾驚Uncle Ray 120歲才辦榮休演唱會，我驚我到時捱唔住。」

完場時，Uncle Ray拿着拐杖，在工作人員攙扶下上台，與眾星大合唱，並向入場觀眾致謝。

（即時娛樂）