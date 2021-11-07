被質疑與陳自瑤扮婚變 王浩信拒回應︰講了很多年 (17:32)

王浩信、朱晨麗、姚子羚、蔣家旻、李丞責和太太劉倩婷等今日出席沙田賽馬活動。王浩信擔任演唱嘉賓，開心可趁工作之餘睇賽馬，又可順道投注測試運氣。他說︰「以前也有跟朋友一齊睇賽馬，因為朋友有經驗，也有點斬獲。我7月7日生日，所以今日買7號馬。」提到他早前與陳自瑤分別在社交網貼出帶女兒遊主題樂園的照片，王浩信說︰「家人的事不多談。」對於有網民質疑他和陳自瑤扮婚變製造話題，王浩信說︰「不回應了，這些話題講了很多年。」

朱晨麗身材纖瘦了，她說近日愛上做瑜伽，加上拍戲要應付槍戰場面考演技和體力。朱晨麗透露將聯同40位女藝員同事於台慶騷上表演跳舞，她日前因頭暈缺席排練，只好翻看排舞片段追進度。朱晨麗稱︰「那些舞步幾難，而且很快，希望演出時不會有失誤。」

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳首次入馬場，各人準備下注測試運氣。宋宛穎說：「我帶100元來，想測試自己有沒有賭運。」梁凱晴透露在場內遇見陳百祥（阿叻），知道對方的貼士很準，可惜自己因工作錯過落注機會。她說︰「蝕了！我準備了500元來玩，但不太識。」邵初聞陳百祥對賽馬有研究，笑言要再向他索取賽馬貼士。

（即時娛樂）